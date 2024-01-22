وزير الأوقاف يشيد بموقف الرئيس تجاه الصومال: كلنا جنود خلف قيادته الحكيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دولة الصوما الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك.

وقال وزير الأوقاف في بيان له:مصر سند أشقائها، أحيي بشدة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دولة الصومال الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك".

وتابع وزير الأوقاف:"لكم أسعدني كمواطن مصري موقف الرئيس السيسي الحاسم الواثق الشجاع تجاه أمن دولة الصومال العربية الشقيقة، فمصر دائما سند أشقائها، وأسعدني تحذيره الواضح من أي محاولة للمساس بمصالح مصر أو أمنها القومي أو مصالح حلفائها".

وأوضح وزير الأوقاف:"نقول للرئيس السيسي سر على بركة الله والله معك ونحن جميعا جنود لمصرنا العزيزة خلف قيادتك الحكيمة الشجاعة نفخر ونعتز بمواقفك الشجاعة، تحيا مصر العروبة ويحيا القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الصومالي، وقال إن مصر تجدد رفضها، لمحاولة إثيوبيا المساس بأرض الصومال.

وتابع: مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعمير، وتحدثنا في موضوع الصومال وإثيوبيا.

ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الحالي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".

وأوضح السيسي: كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة الخارجية برفض المساس بوحدة أراضي الصومال ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى.

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