مشروع كبير ومكلف.. وزير الصحة يكشف تفاصيل إقامة مدينة طبية جديدة أمام العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع المدينة الطبية لهيئة المستشفيات التعليمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه.

جاء ذلك خلال كلمة عبد الغفار، خلال المؤتمر العلمي السنوي، الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

وقال وزير الصحة إنه من المقرر أن يعقد اجتماعًا اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة تفاصيل مشروع المدينة الطبية لهيئة المستشفيات التعليمية.

وأضاف عبد الغفار: "هذا المشروع سينقل الخدمات الطبية في مصر، بالنظر إلى كونه يضم 4000 سرير، ومُقام على مساحة 230 فدانًا، بطريق العين السخنة أمام العاصمة الإدارية؛ حيث ستجمع المدينة الطبية 18 معهدًا في مكان واحد، سواء الحالية أو المستحدثة".

وتابع وزير الصحة: "كما ستضم المدينة جامعة طبية ومعامل مركزية وسكنًا للأطباء وفنادق لجذب السياحة العلاجية ومراكز بحثية تنسق مع كل التخصصات.. هذا مشروع كبير ومكلف للغاية؛ لكنه يستحق".