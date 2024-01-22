السفير الإيطالي بالقاهرة: خط الرورو يعزز وصول البضائع المصرية إلى إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، إن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا يحقق تطلعات الجانبين في الترويج وتشجيع إيصال الحاصلات المصرية إلى إيطاليا.

وأضاف السفير الإيطالي بالقاهرة، خلال مؤتمر وزارة النقل، لتوقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن تشغيل خط الرورو، اليوم الاثنين: كانت هناك عقبات كبيرة في إتمام إجراءات هذا التوقيع الخاص بخط الرورو لكن تعاون الحكومة المصرية وخاصة وزارات النقل والمالية والتجارة والصناعة ساهم في إتمام إجراءات المشروع وصولا إلى التوقيع.

وتابع أن البرلمان المصري سيكون له دورا كبيرا في الموافقة على إتمام هذا التعاقد بشكل نهائي.

وواصل: هذا التوقيع يفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر لما له من أهمية كبيرة في تعزيز حركة الصادرات المصرية إلى إيطاليا ويختصر زمن وصول الشحنات إلى الجانب الإيطالي.