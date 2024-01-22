خلافات عائلية تنتهي بمقتل عامل على يد مزارع في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مزارع؛ أطلق أعيرة نارية تجاه عامل بالبحيرة ووفاته.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة عامل- بدائرة المركز، وبها طلقات نارية.

بسؤال والد المجني عليه اتهم مزارع مقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من سلاح ناري فأحدث إصابته التى أودت بحياته، لخلافات عائلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.