"خلص عليه وخد تليفونه".. تأجيل محاكمة متهم قتل شابًا لسرقته بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة متهم قتل شابًا بغرض السرقة، لجلسة الدور الأول من فبراير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بهدف سرقة المجني عليه وأخذ هاتفه المحمول؛ لكنه رفض وتشاجر معه فطعنه وتركه غارقًا في دمائه وسرق ما معه وهرب في الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب به طعنة بمنطقة المرج.

وبعمل التحريات اللازمة وسؤال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة.

وألقت قوات قسم شرطة المرج القبض عليه وبتفتيشه وجد معه هاتف محمول المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.