"قتل وإعدام وبندقية آلية".. الإعدام شنقاً لعامل في اتهامه بقتل شاب بـ"منشأة القناطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية بينهما بمنشأة القناطر، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي المفتي في إعدامه.

وتضمن منطوق الحكم؛ بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وبراءة المتهم الثاني عما نسب إليه من اتهام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أحمد محمد دهشان، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم محمد وسالم عبد العزيز سيد، وسكرتارية عصام حسين وصبحي عبد الحميد.

وأحالت المحكمة الجلسة الماضية، أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وجهت النيابة العامة للمتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع"، تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

كما وجهت تحقيقات النيابة للمتهمين تهمة حيازة بندقية آلية دون ترخيص.