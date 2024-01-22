"بيت الزكاة": بدء المسح الشامل لقريتين بالشرقية لحصر احتياجات الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات"، بدء تنفيذ الخطة التنموية لتوفير احتياجات القرى الأكثر فقرًا في النصف الثاني من شهر يناير 2024م، بإجراء المسح الشامل لقريتي كفر البقر٣ بمركز الحسينية وكفر حسن ندا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأوضح البيت في بيان له، الاثنين، أن المسح يأتي لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القريتين والبدء في توفير احتياجاتهما، عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات والخدمات الصحية والعلاجية، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء.

وأشار إلى أن فرقًا متخصصةٌ من باحثي بيت الزكاة والصدقات بدأت في إجراء المسح الشامل للقرى الأشد فقرًا في محافظة الشرقية؛ للتعرف على احتياجاتها، لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية في القرى الفقيرة، وَفْقًا لبرامج بيت الزكاة والصدقات؛ لتحويلها من قرى أشد فقرًا إلى قرًى منتجة، تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات انتهى من توفير احيتاجات قريتي «الهمة» و«الكمال» بمحافظة المنيا في منتصف شهر يناير الجاري، حيث وفر كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية للأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي شهري وكفالة عدد كبير من الأيتام، وترميم عدد من المنازل وتركيب وصلات المياه للأسر التي شملها البحث.