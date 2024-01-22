مصر في "الشريحة أ" رقميًّا.. عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا بنسبة تزيد على 16%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا بنسبة تزيد على 16%، وأحرز المركز الأول في القطاعات الأكثر نموًّا في 2023، مؤكدًا أن الصادرات الرقيمة زادت إلى 6.2% في عام 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحثِ العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون، المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة، والسياحة والآثار والإعلام، عن الدراسة المحالة إليها من المجلس؛ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وأعلن عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات أسهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2022/2023.

وأكد الوزير أن تصنيف البنك الدولي مصر في التحول الرقمي، وصل في عام 2023 إلى "الشريحة أ" وهي الأعلى شأنًا حول جاهزية مصر في التحول الرقمي.