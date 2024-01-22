"الشيوخ" يرفع جلساته العامة لـ ٤ فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسات العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق ٤ من شهر فبراير المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم والتي شارك فيها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحالة دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات المتعلقة بها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. كما أحال مجلس الشيوخ، موضوعيي طلب المناقشة العامة بشأن صناعة خدمات التعهيد إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثهما وإعداد تقرير واحد بشأنهما للعرض على المجلس.