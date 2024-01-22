1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الدكتور رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة بواقع 1500 جنيه فقط، لجميع العاملين في الجامعة، الموظفين والعمال نظير الانتهاء من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023.

وجاء نص القرار الذي حصل الخليج 365، على نسخة منه كالتالي: بناءً على موافقة على صرف مكافأة بواقع 1500 جنيه فقط لا غير لجميع السادة العاملين بالجامعة الموظفين والعمال والسادة المدرسين المساعدين والمعيدين، نظير الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، لذا على جميع الجهات المعنية مراعاة ما يلي:

- تصرف المكافأة عن التواجد الفعلي بالعمل خلال الفترة من 10 أكتوبر 2013 وحتى 15 يناير 2024.

- تصرف المكافأة من الموازنة العامة للجامعة على بند 3 نوع 21 مكافآت أخرى على أن يكون تسميح استمارات الصرف مركزي.

- تصرف المكافأة لللمنتدبين المتواجدين بالجامعة بنسبة التواجد خلال المدة المشار إليها وكذلك المحالين على المعاش.

- يتم صرف قيمة المكافأة للمرضى بأمراض مزمنة والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل وتصرف للعاملين بالكادر الطبي بالإدارات الطبية، وتصرف للصبية بنصف قيمة المكافأة.

- تصرف للعاملين المؤقتين كل من الصندوق المعين عليه وفي حالة عدم وجود رصيد يتم العرض على الحسابات الخاصة بالجامعة.

- يتم الصرف للحاصلين على موافقة بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر بنسبة التواجد في العمل الفعلي.

- يتم الصرف للعاملين بالمستشفيات التابعة للجامعة من الميزانيات الخاصة بكل مستشفى.