بعد انتهاء الامتحانات.. هل يتم وقف تخفيف الأحمال؟ مصدر بـ "الكهرباء"يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم الانتهاء من المواعيد المؤقتة التي تم العمل بها بشركات التوزيع المتعلقة بتخفيف الاحمال من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير وهو ما يتزامن مع انتهاء امتحانات العام الدراسى الأول.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحديث عن عودة العمل بخطة تخفيف الاحمال التى تبدأ من الساعة ١١ صباحًا حتى ١٢ مساءًا بتخفيف ساعة على كل منطقة يوميًا لا صحة له على الإطلاق مشيرا إلى أن كل ما ينشر مجرد اجتهادات فقط ولا صحة له.

وأكد أن حتى اللحظة لم تتلق أيا من شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية أي تعليمات خاصة بالمواعيد الجديدة لخطة التخفيف، وهناك تكهنات تؤكد العمل بمواعيد خطة تخفيف الاحمال المعلنة من مجلس الوزراء التى تبدأ من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساء كل يوم.

وشدد المصدر، على أن كافة الشركات ملتزمة بالتعليمات الصادرة من التحكم القومي للكهرباء الذي يحدد خطة تخفيف الأحمال أو الزمن المتبع مع قيام الشركات بتطبيق خطة التخفيف طبقا للجداول المعمول بها مع استبعاد المستشفيات ومراكز الشرطة والأماكن الاستراتيجية من خطة تخفيف الأحمال وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.