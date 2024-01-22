محافظ الجيزة يكرم طالبة من ذوي الهمم لحصولها على الميدالية الذهبية ببطولة دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطالبة حنين رمضان سمير، بالصف الأول الثانوى، بمدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز الثانوية بنات بالعمرانية، من ذوي الهمم؛ لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم ببطولة الخماسى الحديث، والتى أقيمت بإنجلترا متخطية 79 دولة شاركت في البطولة .

واهدى راشد، الطالبة، وفق بيان المحافظة الإثنين، شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتفوقها الرياضي، مؤكدًا أنها نموذج مشرف يحتذى به في الإرادة وتحدي الصعاب وفخرًا لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، على دعمه الدائم للمتفوقين خاصة ذوى الهمم في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الرياضية أو العلمية أو الفنية، والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، والتأكيد على حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل.

وأعرب المحافظ، في نهاية اللقاء، عن تمنياته للطالبة بتحقيق المزيد من التفوق والتقدم.

فيما أعربت الطالبة حنين رمضان، عن امتنانها بهذا التكريم، والذي يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من ذوي الهمم، بالاستمرار في مواصلة النجاح والتفوق، وتوجهت بالشكر إلى المحافظ علي الرعاية الدائمة لذوي القدرات والهمم.

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