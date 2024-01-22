ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 طن سكر مجهول المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مسئول عن مصنع شيكولاتة؛ لحيازته وتجميعه كمية من سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية.

وعُثر بداخل المصنع على 3 طن سكر، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.