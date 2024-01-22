تحدى الجميع فسقط بعد 11 يوما.. القبض على طبيب أزمة إيمان الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

11 يوما من الهروب تحدى طوالها الطبيب "م.أ." الجميع، استمر في عمله واستقبال المرضى بعيادته الفارهة بمصر الجديدة رغم صدور حكم بحبسه عامين بسبب الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري ونتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياتها.

محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية عاقبته بالحبس عامين مع الشغل وألزمته بكفالة مالية في القضية رقم 7691 لسنة 2021جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

هروب طبيب المشاهير لم يمر مرور الكرام، إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية انتظرت استلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الجنايات لتبدأ في خطة حصاره.

مأمورية أمنية أشرف عليها اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام كللت مجهود رجال الشرطة بضبط الطبيب في أحد الأكمنة واقتياده إلى منشأة أمنية.

الإعلامية إيمان الحصري سافرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من معاناتها الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.