غدًا.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض.. والعلماء يوضحون مدى خطورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مختبر علم الفلك الشمسي الروسي التابع لمعهد بحوث الفضاء، تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية غدًا الثلاثاء 23 يناير 2023، وتكون ذروتها خلال الثانية عشرة ظهرًا بنفس اليوم.

وقال العلماء، العاصفة المغناطيسية ستكون ضعيفة من مستوى G1، ولن يكون لها أية أضرار طالما العاصفة ليست قوية.

وحذر العلماء، من احتمال تأثيرها صحيا على الأشخاص الذين يعانون حساسية من تغيرات الطقس.

وأكدوا، أن أكثر الأشخاص تأثرًا بالعواصف المغناطيسية، من يعانون مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وقد يصل الأمر إلى تلف الأوعية الدموية في الدماغ وألم شديد في القلب وعدم انتظام دقات القلب.

وأوضحوا، أن العواصف المغناطيسية تنشأ بسبب تأثير الرياح الشمسية على المجال المغناطيسي للأرض، كما تنشأ بسبب التوهجات على سطح الشمس، والتي تطلق كميات كبيرة من الطاقة والجسيمات المشحونة.

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