مطار القاهرة يستقبل اولي رحلات هاينان الصينية قادمة من شينزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، أولي رحلات شركة هاينان الصينية، والقادمة من مطار شينزين بالصين في افتتاح خط طيران جديد يربط بين البلدين.

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى، استقبالا خاصاً للطائرة وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة تعبيراً عن الاحتفال بوصولها.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعيا أيام الاحد والثلاثاء والخميس بين مطارى القاهرة وشينزين بالصين وذلك لاستيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

واختارت الشركة مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين ، حيث تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.