وزير الخارجية يتوقع فوز منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

توقع سامح شكري، وزير الخارجية فوز المنتخب المصري اليوم بجدارة على الرأس الأخضر وإسعاد الجماهير.

وكشف وزير الخارجية، خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، تفاصيل جولته الأوروبية، وزيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أنه التقى المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون؛ حيث تم التناقش على التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، وذلك بحلول عام 2030، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد وزير الخارجية: نلتقي مع الشركاء الدوليين لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب، باعتبار أن مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونتناول قضايا ثنائية مع دول الاتحاد الاوروبي، مع إتاحة التأكيد على وقف إدخال النار وإدخال المساعدات، واتخاذ إجراءات محددة لمنع ورفض فكرة تهجير الفلسطنيين.

وبشأن الأزمة الفلسطينية، أضاف وزير الخارجية أن هناك توافق عام على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هناك دعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ منعا من توسيع رقعة الصراع بين الأطراف.

وقال سامح شكري إن هناك موقف غريب من بعض الدول التي لم تدعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الدول تحمل مسئولية ما يحدث في لقطاع من انتهاكات وإراقة للدماء، معلقا: حان الوقت لتنفيذ التوافق الدولي لحل الدولتين.

وحول موقف مصر من الأزمة، تابع شكري: مستمرون في تناول الأمر من منظور مبادئ لا نحيد عنها، ومصر تتطلع دائما لحل الأزمة من خلال المحادثات الدولية مع الشركاء الدوليين، منوها أن الأزمة تقتضي وقف دوائر العنف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، من خلال وجود إرادة سياسية.

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