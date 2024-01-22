أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. "الأرصاد": تحذيرات واضطرابات في حالة الطقس بدءًا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "غانم"، خلال بث مباشر على صفحة "الخليج 365" عبر "فيسبوك"، أن الطقس يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.