"شمال الدلتا" للكهرباء تنتهي من تطوير وتوحيد الهوية البصرية لـ١٠ مراكز خدمة عملاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قام المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة، بتشكيل فريق عمل لتطوير ورفع كفاءة مراكز خدمة العملاء الواقعة نطاق الشركة بمحافظات ( الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط ).

‏حيث تم الانتهاء من تطوير وتوحيد الهوية البصرية لعدد ١٠ مراكز خدمة عملاء نطاق الشركة: (جمصة، بني عبيد) بقطاع شمال الدقهلية و(‏شرق المنصوره، غرب المنصوره، قري ١ المنصوره ) بقطاع جنوب الدقهلية و(الرياض، بلطيم، فوه) بقطاع كفر الشيخ و(‏جنوب دمياط، رأس البر) بقطاع دمياط وجاري العمل حاليا ٣ مراكز.

‏وقام فريق العمل وبعد اجتماعات مكثفة ‏بعرض فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي (artificial intelligence)، ‏لتقديم خدمة تفاعلية للعملاء تم خلالها البدء في وضع التصميمات الخاصة بالنموذج ‏شاملة أبعاد القاعدة والألوان المختاره والطول والعرض وتصميم الوجه وحركه الذراعين ووضع بطاقة الهوية والارتفاع ومستوى الإضاءه و ألوان وأنواع الخطوط المستخدمة لأسماء الخدمات ‏والتوصيلات الكهربائية ومخارج الصوت ووضع التابلت.

وبحسب الشركة فإنه تم أيضا البدء في اختيار برنامج خاص وإعداد عدة نماذج لإختيار الأكثر تداول بين العملاء وتم شراء برنامج chat GBT للعمل من خلاله وكذلك تم إعداد العديد من نماذج المحاكاة للوصول إلى شرح مبسط ويسير للخدمات المقدمة:

١ - خدمه wi - fi مجاني.

٢ - خدمه الموقع الجغرافي لمراكز خدمه العملاء.

٣ - خدمات المنطقه الذكية.

٤ - خدمه الحجز المسبق.

٥ - خدمه رأيك يهمنا.

٦ - خدمه قياس مستوي جوده الخدمات المقدمة.

‏تم تطوير العمل على النموذج بإعداد QR code يمكن العميل من الدخول على تطبيق ( application ) الخاص بالخدمات.

تم اختيار مجسم يتفق مع الهوية البصرية الموحدة لمركز خدمة العملاء وتسمية التطبيق بالمساعد الشخصي ومن ثم اختيار اسم المساعد الشخصي (نور).

‏ويمثل المساعد الشخصي نموذج للخدمات المسانده داخل صالة خدمة العملاء بهدف مساعدة رئيس صالة خدمة العملاء في توجيه المواطنين ومنع التكدس.

تصميم المساعد الشخصي يسمح بتوصيله بشاشة صالة خدمة العملاء لشرح الخدمات ‏أو الدخول علي التطبيق عبر الموبايل الشخصي للعميل.

‏وجاري العمل حاليا على تجهيز المساعد الشخصي ليقوم بشرح كافة الخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحده لخدمات الكهرباء، ويهدف فريق العمل إلى تطوير الإصدار الأول (first edition) من المساعد الشخصي ليكون أكثر تفاعلاً مع العملاء.