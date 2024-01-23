لميس الحديدي ساخرة: اللي عايز يعرف أخبار المنتخب يتابع الصحافة الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن مباراة منتخب مصر مع فريق كيب فردي في أمم أفريقيا؛ مصيرية إما العبور أو الرحيل بعد تعادل في مبارتين وأداء باهت من لاعبي الفريق.

وأضافت لميس عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، مساء الإثنين: "الفوز يؤهلنا للدور 16 أما التعادل أو الخسارة بندخل في حسبة برمة شديدة التعقيد.

وعن غياب اللاعب الدولي ونجم الفريق محمد صلاح في التشكيل القادم، قالت لميس الحديدي: الجمهور أصيب بصدمة وغضب من محمد صلاح، والغضب ليس فقط من صلاح ولكن من إتحاد الكرة وأطبائنا الذي لم نعرف منهم أي تفاصيل عن الاصابة والمغادرة، الجمهور يعرف التفاصيل من الصحافة البريطانية ومن وكيل محمد صلاح.

واصلت : " إصابة صلاح أكثر صعوبة لانها ليست فقط شد في العضلة الخلفية كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن قد تصل إلى تمزق في العضلة الخلفية وبالتالي تصل فترة العلاج لمدة قد تصل من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع.

واختتمت ساخرة: اللي عايز يعرف أي أخبار عن المنتخب يتابع الصحافة الأجنبية واللي عاوز يتابع أخبار صلاح يتابع رامي عباس وكيل اللاعب أو حساب نادي ليفربول على السوشيال.