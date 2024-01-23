نائب بالشيوخ يطلب باستيضاح خطة الحكومة لمضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع سؤال للحكومة، بشأن كيفية أن تكون صناعة الألعاب الإليكترونية رافدًا وقطاعًا اقتصاديًا رائدًا خصوصًا ونحن نحذو حذو الجمهورية الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وفي السياق وجه نائب التجمع طلب استيضاح للحكومة بشأن خطتها حول مضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي بحلول عام 2030 إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود حاليًا.

والاستيضاح الثاني بشأن خطة الحكومة حول التواصل مع الشركات العالمية في هذا الصدد للترويج لمصر، علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين من خلال تزويدهم بالبيانات والمعلومات عن السوق المصرية.