خاص| أول تعليق من أسرة الشيخ سيد طنطاوي على ادعاء سيدة مسيحية أنها ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق المستشار عمرو طنطاوي، نجل فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي على ادعاء سيدة مسيحية تدعى سارة أنها إبنة شيخ الأزهر الأسبق.

وقال طنطاوي في تصريح لمصراوي، الثلاثاء: "سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه السيدة بسبب ادعاءاتها"، مضيفا: "لا نعلم ما الداعي إلى زعمها ذلك"

كان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، رد على زعم فتاة مسيحية بأنها ابنة فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وقال شومان عبر صفحته على "فيسبوك، الاثنين: "دفين البقيع الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، لم يتزوج إلا سيدة واحدة، وليس له من البنات إلا واحدة، وليس له صلة بالكاذبة التي تدعي على المواقع أنها ابنته".

وتابع: "التقيت المستشار عمرو طنطاوي ابن الإمام الأكبر الراحل، وأخبرني بأنه سيلاحق الكاذبين الذين يفترون على والده قضائيا".

وادعت سيدة تدعى سارة عبر قناة على يوتيوب انها ابنة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وزعمت أنه مات مسيحيا وتعمد في 2006، وأنها تنصرت منذ كانت في سن الـ 18 عاما وهربت من مصر في سن الـ 24 سنة ووالدتها كانت كذلك مسيحية.

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