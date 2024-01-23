السيسي وبوتين يشهدان بدء صب الخرسانة بمحطة الضبعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب للرئاسة.

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