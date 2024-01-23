أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرودة الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرارا في الأحوال الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجعت درجات الحرارة بقيم وصلت لـ4 درجات، والتي أصبحت تسجل على القاهرة 19 درجة.

وأضاف القياتي، أن الطقس يكون بارد نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة ليلا، وتسجل الحرارة 11 درجة على القاهرة وأقل من 10 درجات على الصعيد، و5 درجات على المناطق الجبلية المرتفعة ووسط سيناء.

وأشار إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والتي تتسبب في أمطار غزيرة إلى متوسطة، بداية من المطروح والإسكندرية حتى بورسعيد وسيناء، والوجه البحري، تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكد: يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، والتي تؤدي إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وطالب عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من المواطنين توخي الحذر، والعودة للملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة حالة الطقس باستمرار.

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