حفر بيارة وتلوث مياه النيل بالمنوفية.. أبرز طلبات إحاطة "زراعة النواب" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وشهد الاجتماع استعراض النائب عصام ياسين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إعادة حفر البيارة المتصلة بترعة جانبية النجار في حوض الزرقة الشرقية، مساحة 20 فدانًا، بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقال ياسين إن هندسة الري صعَّدت الموضوع وتم تصعيد الشكوى إلى وزارة الزراعة، وانتهت الحال لعدم التوافق بين الأطراف المعنية بالموضوع، ونتيجة هذا الأمر يتم ري الأض بمياه غير صالحة؛ بسبب تكسير البيارة، وهناك 20 فدانًا من المفترض أن المصدر الوحيد للري هو البيارة.

وقال المهندس أشرف صالح، وكيل وزارة الري بمحافظة المنوفية، إن هناك مشكلة منذ عامَين، بسبب تكسير البيارة من قِبل طرفَي نزاع، وتم رفع قضايا من الطرفَين، وهو ما تسبب في عدم فتح البيارة؛ بسبب نظر القضية، والبديل يتمثل في توفير مصدر ري رسمي، لحين صدور قرار رسمي في النزاع، ومن ثم يتم التوجه إلى الري وتقديم طلب رسمي من الأطراف المتنازعة؛ لتوفير موارد مائية بديلة لحين حل المشكلة القضائية.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية حل المشكلة سريعًا للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وأوصت اللجنة بتوفير مصدر ري بديل لحين البت في الشكوى محل النزاع.

واستعرض النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تلوث مياه النيل فرع رشيد بقرى بمركزي منوف والسادات بقرى الأخماس أبو نشابة وجزى وصنصفط محافظة المنوفية؛ مما أدى إلى تدهور إنتاجية الثروة السمكية وأضر بدخل أهالي تلك القرى كون صيد الأسماك هو المصدر الرئيسي لدخلهم.

وحذر النائب من استمرار الأوضاع، مشددًا على ضرورة البت في طلب الإحاطة سريعًا.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الري وحماية نهر النيل ومديرية الري بمحافظة المنوفية وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الصحة، للمرور على المجرى المائي محل طلب الإحاطة؛ لمعاينة المجرى والوقوف على أسباب التلوث وأخذ قرارات عاجلة لغلق مصادر التلوث جميعها، على أن تمارس اللجنة عملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير، وموافاة اللجنة البرلمانية بالتفاصيل جميعها.

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة لمعاينة الموقع المحدد الوارد في طلب الإحاطة بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلومتر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.

وقال الحصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل وموافاة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالتفاصيل؛ لمطالبة التخطيط بتوفير الاعتماد المالي بناء على توصية اللجنة المزمع تشكيلها.

وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلومتر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.