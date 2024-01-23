لإنهاء قوائم الانتظار.. إجراء 100 جراحة مجانية في قافلة طبية بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح استكمال إجراءات إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية اللازمة والمؤجلة بتنظيم قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام يومي الخميس والجمعة 25 و26 يناير الجاري تحت شعار "يوم فى حب مصر" برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جرى التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وعدد من الأطباء الاستشاريين وأخصائيين الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومي من أبناء محافظة مطروح على إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء علي قوائم الانتظار يومى الخميس والجمعة القادمين.

وأضاف أن مديرية الصحة ستستقبل قافلة طبية تضم فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي يومي الخميس والجمعة القادمين 25 و26 يناير الجاري لاستكمال أعمال القضاء على قائمة الإنتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه من المتوقع إجراء ما يقرب من 100 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين والتي تم توقيع الكشف عليها سابقا وتحدد لها موعد سابق وأنهت كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار "سالم " إلى أنه تم إجراء 110 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة في تخصص الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين 18 و19 يناير ضمن أعمال القافلة الطبية بمستشفى مطروح العام والتى تحمل شعار "يوم فى حب مصر" بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمختلف التخصصات عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية وبالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.