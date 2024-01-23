عريس يطلب فسخ عقد زواجه: "طليقها عملها مفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "هاني. ك"، 33 سنة، يعمل سائق، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بفسخ عقد زواجه بعد 30 يومًا من زواجهما، مبرراً إنها: "على علاقة بطليقها.. جبلها شوكولاتة وعملها مفاجأة".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من "أسماء. م"، 30 سنة، ربة منزل، لمصراوي قائلاً: "تزوجت بعدما تعرفت عليها عن طريق الأقارب، ووجدتها بشوشة محترمة وملتزمة لكنها سبق لها الزواج، لم أفكر في تلك الحالة ووجدتها شخصية تناسب ظروفي المادية، ووافقت وتمت الزيجة خلال شهرين.

يضيف الزوج: وجدتها خلال الأسبوع الأول من زواجنا تفعل ما يجعلني سعيد وتلتزم بالصلاة والمعاملة الحسنة والاحترام، لكني لم أعلم عن طليقها شيء بل وجدتها لم تريد التحدث عنه نهائياً.

يكمل الزوج حديثه: "وجدت زوجتي بعد مرور أسبوعين من الزواج تخفى نفس عندما تتحدث في هاتفها المحمول، لم أجعلها تشك بشيء وسحبت هاتفها وعلمت بانها تقوم بمهاتفة طليقها.

يشكو الزوج زوجته: "دخل الشك من بعدها إلى قلبي وبدأت في مراقبتها بالمنزل وخارجه، حتى وجدتها بالمحل الخاص بطليقها، وهو يقوم بتقديم شوكولاتة وعملها هدية مفاجأة".

يختتم الزوج حديثه: نكرت علاقتها بطليقها وطالبت فرصة لرجوع الثقة بيننا لكنى لم أجد نفسي معها، فحاولت الطلاق لكنها قامت بتهديدي.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى فسخ عقد زواج، تحمل رقم 2273 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.