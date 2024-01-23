عذب زوجته وتخلص من صديقه.. الداخلية تعلن تفاصيل مقتل شخص ودفنه في مقابر الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل سائق بالقاهرة، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتغيب سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، عقب حدوث خلافات مالية بينه و أحد أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدري "الآيس والحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –عصا مستخدمة بإحداث إصابة المجني عليه – 2 سلاح أبيض "سكين" عليهما آثاردماء - مبلغ مالي "من متحصلات بيع المواد المخدرة" - ميزان حساس – حافظة نقود بها متعلقات المتوفى – 2 سيارة إحداهما المستخدمة في نقل جثمان المتوفى.

بمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة مخدرات بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالي من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته - مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم-، والتعدي عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالي بالاشتراك مع المجني عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدي عليه بالضرب باستخدام (عصا وسلاح أبيض "سكين")، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة، واستعان بباقي المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى حيث قاموا بوضع الجثمان بسيارة أحدهم ودفنه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.

بمواجهة المتهمين أيدوا ذلك كما أقر المتهم المذكور بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.