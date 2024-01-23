احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 7327 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 46187 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 735 مخالفة السير بدون تراخيص، و73 دراجة نارية مخالفة، و7327 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و1327 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.