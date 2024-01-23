المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهروين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9433 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "هشام. ظ"، 46 سنة، في يوم 23 يوليو 2023، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها.

وردت معلومات لمركز شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات استهدف الأمن مكان تواجد المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته 16 لفافة لجوهر الهروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.