ضبط صياد استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بدمياط؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من أشخاص بتضررهم من صياد؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لإحدى الدول نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.