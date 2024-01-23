شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر، ويجرى الآن تحليل بياناتها.

وأضاف البيان: ورد للمعهد شعور عدد من المواطنين بها.

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