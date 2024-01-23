خاص.. تأجيل زيارة شيخ الأزهر للعراق للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أنه تم تأجيل زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى دولة العراق والتي كان مقررا لها يناير الجاري.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أعلن في الـ 19 من أكتوبر الماضي القيام بزيارة إلى العراق في شهر يناير الجاري، وأكد أنها ستركز على تعزيز التقارب بين كل مدارس الفكر الإسلامي، وبخاصة السنة والشيعة.

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وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن إرجاء زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى العراق والتي كان مقررا لها يناير الجاري، تم تأجليها قبل ذلك مرتين، متوقعا إلى أن يكون السبب هو تطورات الأوضاع في بغداد.

وأِشار المصدر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التقى الأحد الماضي بمكتبه بمقر المشيخة، القائم بأعمال السفير العراقي بالقاهرة أروى الشوبكي بصحبة رجل الدين العراقي الدين العراقي السيد صادق الموسوي.

ونوه المصدر، إلى أن شيخ الأزهر تلقى دعوات لزيارة العراق على مدار الثلاث أعوام الماضية من كلا من الحكومة العراقية ومجلس النواب وديوان الوقف السني لزيارة العراق بغداد، إلا أنه يتم تأجيلها ولم تحدث حتى الآن.

فيما تواصل محرر "الخليج 365" مع القائم بأعمال السفير العراقي بالقاهرة آروى الشوبكي، لمعرفة أسباب تأجيل زيارة شيخ الأزهر لبغداد، إلا أنها رفضت التعليق على الأمر.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مارس 2021، وفدًا عراقيًا رسميًا برئاسة الدكتور سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

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وجددت دولة العراق دعوتها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لزيارة بغداد، خلال زيارة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يرافقه وفد رفيع المستوى من نواب رئيس الوزراء، والوزراء والمستشارين، بمقر المشيخة في الـ 12 من يونيو 2023.

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