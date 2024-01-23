النقض.. تأييد الإعدام لمتهمين في قضية "كتائب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة النقض، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" الإرهابية بالإعدام والمؤبد والمشدد بحق 162 متهما تقدموا بطعون أمام المحكمة.

وقضت المحكمة برفض طعن 10 متهمين منهم وقبول الطعن من 7 آخرين والقضاء بالبراءة والسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين وإلغاء عقوبة 9 أشخاص والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين والإعدام لـ7 آخرين.

وكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة في القضية، حيث تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لنحو 56 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد.