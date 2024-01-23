أخبار مصر

النقض.. تأييد الإعدام لمتهمين في قضية "كتائب حلوان"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة النقض، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" الإرهابية بالإعدام والمؤبد والمشدد بحق 162 متهما تقدموا بطعون أمام المحكمة.

وقضت المحكمة برفض طعن 10 متهمين منهم وقبول الطعن من 7 آخرين والقضاء بالبراءة والسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين وإلغاء عقوبة 9 أشخاص والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين والإعدام لـ7 آخرين.

وكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة في القضية، حيث تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لنحو 56 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا