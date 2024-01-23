وصلة تعذيب وكي بالنار.. أب يعذب طفلته حتى الموت بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته بعد وصلة تعذيب المطرية.

كان قسم شرطة المطرية تلقى إخطارًا من مستشفى المطرية التعليمي بوصول جثمان طفلة 13 سنة، وادعى والدها عامل رخام سقوطها من علو، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

بينت المناظرة وفاة الطفلة جراء إصابتها بكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من الجسم وكسور وآثار حروق متعددة.

قالت والدة الطفلة وجيرانها إن الأب دائم الاعتداء عليها في الآونة الآونة الأخيرة، وبمواجهته اعترف بضربها لتأديبها دون قصده قتلها.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمها لذويها لدفنها.