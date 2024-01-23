رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط" المخصصة لمستشارات النيابة الإدارية.

عقد الدورة التدريبية مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز، بالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشؤون المرأة.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن الدورة إيمانًا بأهمية التطوير المستمر والشامل للجوانب المعرفية وتشجيعًا لتنمية الوعي الثقافي لدى عضوات النيابة الإدارية.

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وجه سيادته الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، وأكد سيادته على أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمر باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية قد عُقِدَت على مدار يومي ٢١ ، ٢٢ يناير الجاري، بمشاركة عدد "٣٤" مستشارة من عضوات النيابة الإدارية، من درجة رئيس نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة. حيث تناولت عدداً من الموضوعات المتنوعة التي شَمَلَت التفكير الإيجابي وإدارة الضغوطات، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات والوقت، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

ألقى المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكْفَاء كلاً من: لواء دكتور. شريف صلاح الدين، خبير التنمية البشرية والتطوير، والدكتور سيد إبراهيم خبير التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.

وفي الختام، تفضل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بتسليم المشاركات شهادات اجتياز الدورة التدريبية.