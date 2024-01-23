علاقة آثمة وهياكل عظمية.. كواليس جريمة الشرف في صحراء الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة مقتل شاب وفتاة على يد أسرة المجني عليها الثانية بمنطقة المعادي.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بتغيب شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات بمحل تواجده الأخير، تبين مقابلته لخفير بالمعادي.

كشفت التحقيقات الأولية أن خفير 56 سنة واثنين من أبنائه وراء ارتكاب الوقعة، واعترف الأول بقتل الشاب وابنته بسبب علاقة آثمة اكتشفها بينهما.

اعترف الخفير المتهم باستدراج الشاب إلى منزله ثم قيدهما وحملهما في سيارة إلى منطقة جبلية بالطريق الأوسطي وأطلق عليها الرصاص حتى تأكد من وفاتهما ولاذوا بالفرار.

أرشد المتهمون عن مكان الواقعة، حيث عثر على الجثتين في حالة تعفن وعبارة عن هياكل عظمية، فجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.