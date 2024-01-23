أخبار مصر

ارتكبوا 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بطريقة "النشل" في الأميرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 عاطلين، "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، بدائرة قسم شرطة الأميرية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (6 هواتف محمولة).
وكذا ضبط (فرد خرطوش وطلقة – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة" – مركبة "توك توك").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا