ارتكبوا 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بطريقة "النشل" في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 عاطلين، "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (6 هواتف محمولة).

وكذا ضبط (فرد خرطوش وطلقة – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة" – مركبة "توك توك").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.