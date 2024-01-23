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"استولى على 2 مليون جنيه".. استمرار حبس مستريح سيارات بالجيزة 15 يومًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أمر قاضي المعارضات المختص، باستمرار حبس مستريح السيارات المتهم بالاستيلاء على مليوني جنيه من ضحاياه، بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم مقابل الحصول على أرباح شهرية، 15 يومًا.

كانت جهات التحقيق استعمت إلى أقوال ضحايا مستريح السيارات والذين أكدوا حصول المتهم منهم على أموال مقابل توظيفها في مجال تجارة السيارات ولكنهم فوجئوا بالنصب عليهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على المتهم، عقب عدة بلاغات من ضحاياه، وأثناء التحقيق معه تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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