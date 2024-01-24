26 ثانية تحبس الأنفاس.. ماذا حدث أعلى دائري المريوطية؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الثانية والنصف ظهرًا، الرعب كان حاضرًا أعلى الطريق الدائري. الجميع حبس أنفاسه في حضرة مشهد صادم أقرب لأفلام الإثارة والحركة "الأكشن" بطلها سائق تريلا.

خطأ فادح ارتكبه سائق المركبة المحملة بالزلط بدأت معه الكارثة. لم يلتزم بترك مسافة كافية بينه وبين السيارة أمامه، فشل في السيطرة على المكابح ليصطدم بـ8 سيارات دفعة واحدة.

الضحية الأولى كانت سيارة نقل جامبو محملة برؤوس ماشية، انحرفت عن مسارها وسقطت من أعلى الطريق الدائري المواجه للمتحف المصري الكبير والقريب من فندق بيراميدز.

26 ثانية من الرعب سجلتها كاميرات المراقبة حظيت بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ترصد توالي اصطدام التريلا بالسيارات بدءًا بالجامبو وميكروباص وملاكي سقطوا تباعا من أعلى الدائري.

حادث الطريق الدائري أسفر عن إصابة سائق الجامبو ومرافقه ونُقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج. تكدس مروري تحركت معه فرق الاننشار السريع لسحب الكثافات لحين رفع آثار الحادث مع التحفظ على قائد التريلا.