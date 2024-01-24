صغيرة على القتل.. "ملاك المطرية" لم تتحمل تعذيب أمها وزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من العمر، ودعت الحياة بوصلة تعذيب على يد أمها وزوجها بمنطقة المطرية.

مأمور قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة طفلة بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والاشتباه في وفاتها.

اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

تحريات المباحث توصلت إلى مقتل الطفلة على يد أمها وزوجها، وأمكن ضبطهما وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.