شاب ينهي حياته قفزا من علو ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته قفزا من شرفة مسكنه ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني أسفل عقار بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "ماجد.م." 35 سنة، يرتدي ملابسه وبها آثار كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر قفزه لمروره بأزمة نفسية.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.