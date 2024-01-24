"إحنا في أزمة".. عضو "شركات السياحة" يكشف حقيقة وقف رحلات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حقيقة وقف رحلات الحج والعمرة، موضحًا أن العمرة تواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد إحجام الشركات عن بيعها بسبب ارتفاع أسعار العملة الجنوني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن "الشركات عندما تعلن بيعها لرحلات العمرة يبدأ العمل عليه بعد 20 يومًا، ولكن الشركات تُفاجئ ارتفاع أسعار العملة بأرقام فلكية"، موضحًا أن الشركات خلال الفترة الماضية أوقفت العمرة حتى استقرار أسعار العملة.

وتابع، أن الحج أزمة كبيرة هو الآخر، خاصة بعد أن سعرت الدولة برامج الحج، مشيرًا إلى أن سعر الريال وقتها كان 13 جنيهًا أما اليوم سعر الريال وصل إلى 17 جنيهًا، ما شكل أزمة كبيرة لشركات السياحة.

وطالب "الغمري" بتوفير الدولة سعرًا مناسبًا لشركات السياحة، وذلك لأن شركات السياحة عندما تشتري العملة من السوق السوداء فإنها تكون معرضة للسجن ومصادرة أموالها بالإضافة إلى أن الطلب يؤدي إلى انتشار السوق السوداء ونشاطها.

وأكد أن ما تحتاجه الشركات 70 مليون دولار، والدولة وفرت للداخلية والتضامن ولذا توجد فجوة بين سعر الدولة والتضامن بسبب فارق العملة.