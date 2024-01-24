"إهمال وتسيب".. ساويرس يُعلق على حادث المريوطية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث التصادم الذي وقع عصر اليوم أعلى الدائري بمنطقة المريوطية.

وقال ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" اليوم الثلاثاء: "حادثة المريوطية مرأة للفشل والإهمال والتسيب الذي نعيش فيه.. السيارة النقل بالمقطورة ممنوعة أساسًا من التواجد في مكان الحادثة الشنيعة.. الله يرحم الضحايا".

وأضاف: "أساسا دي مقطورة ممنوع تطلع الكوبري".

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 8 سيارات؛ ما أدى لسقوط إحداها.

وكلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم سيارة نقل ثقيل و8 سيارات أخرى، لتحديد هوية المتسبب في الحادث، كما أمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على أسباب الحادث.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث الطريق الدائري أسفر عن إصابة سائق الجامبو ومرافقه ونُقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج.