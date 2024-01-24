نشرة التوك شو| توجيهات من الرئيس بالتخفيف عن المواطنين.. وهذا موعد تشغيل مفاعل الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الرئاسة: دخول مفاعل الضبعة النووي للخدمة في 2028

هنأ المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الشعب المصري، على بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، معتبرًا إياه يوم مميز في تاريخ مصر.

وقال "فهمي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع ينقل مصر من حال إلى حال ويسهم في التنمية وله أبعاد كثيرة.

وأشار إلى أن مصر بهذا المشروع تدخل عصر التكنولوجيا النووية السلمية، لافتا إلى دخول أول مفاعل للطاقة النووية للخدمة بحلول 2028.

وأضاف: بعد 7 سنوات من ظروف دولية وإقليمية غير عادية، سابقت مصر الجدول الزمني في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وشهدت بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة.

وأكمل أن المشروع النووي المصري ضخم وهائل وكبير، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني ساهم في تنفيذ مشروعات التنمية.

متحدث الرئاسة: توجيهات من الرئيس بالتخفيف عن المواطنين في أسرع وقت

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر ستتجاوز كل الأزمات الاقتصادية بالإرادة والعزيمة المصرية.

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية عازمة على استكمال المسار التنموي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطن في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الدولة المصرية، تخطط للمستقبل والقضاء على العوائق والمشكلات، موضحا أن مصر بها الآن بنية تحتية جاذبة للاستثمار من كل دول العالم، وهناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

1000 دولار.. برلماني يكشف تفاصيل إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر

كشف اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أن "مجلس الوزراء أصدر قرارًا لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة وليدفعوا الرسوم ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار".

وأوضح "الكدواني"، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به، لافتا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.

وأكد أن مصر تحرص على هذا الدور ومستمرة فيه ولا تُعد معسكرات إيواء خاصة باللاجئين.

"إحنا في أزمة".. عضو "شركات السياحة" يكشف حقيقة وقف رحلات العمرة

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حقيقة وقف رحلات الحج والعمرة، موضحًا أن العمرة تواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد إحجام الشركات عن بيعها بسبب ارتفاع أسعار العملة الجنوني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن "الشركات عندما تعلن بيعها لرحلات العمرة يبدأ العمل عليه بعد 20 يومًا، ولكن الشركات تُفاجئ ارتفاع أسعار العملة بأرقام فلكية"، موضحًا أن الشركات خلال الفترة الماضية أوقفت العمرة حتى استقرار أسعار العملة.

وتابع، أن الحج أزمة كبيرة هو الآخر، خاصة بعد أن سعرت الدولة برامج الحج، مشيرًا إلى أن سعر الريال وقتها كان 13 جنيهًا أما اليوم سعر الريال وصل إلى 17 جنيهًا، ما شكل أزمة كبيرة لشركات السياحة.

وطالب "الغمري" بتوفير الدولة سعرًا مناسبًا لشركات السياحة، وذلك لأن شركات السياحة عندما تشتري العملة من السوق السوداء فإنها تكون معرضة للسجن ومصادرة أموالها بالإضافة إلى أن الطلب يؤدي إلى انتشار السوق السوداء ونشاطها.

الرئاسة: مصر قادرة على حفظ أمنها القومي.. وتدعم أشقائها حال طلبوا ذلك

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

وأكد أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلبوا منها ذلك، مشددا على أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وتدعو دائما للسلام والعلاقات الطيبة، باعتبار طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.

وأوضح أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوازن والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين.

رئيس "اقتصادية قناة السويس": نقدم حوافز جيدة لنكون أكثر تنافسية في العالم

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص، هو تحرك داخلي من خلال استقطاب الشركات هم شركات عاملة داخل السوق المصري وتم التحدث مع 50 شركة واستقطاب الـ5 شركات والتي لديهم رغبة في التوسع في مصر.

وأشار وليد جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، إلى أن هناك نوعين من الحوافز مباشرة وهي الضريبة المعروفة، والحوافز غير المباشرة وهي الدخول مع المستثمر بقيمة الأرض كحصة عينية في بعض المشاريع.

وأوضح "جمال الدين"، أن هذه الشركات التي تم التعاقد معهم منهم شركتان من تركيا و3 شركات مصرية يعملون في الملابس وصناعة الدواء وإعادة تدوير البلاستيك والأخشاب.

ونوه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتم تقديم الحوافز للمستثمر لتكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكثر تنافسية مع المناطق الاقتصادية الأخرى.

إبراهيم عيسى: استعادة لحظات ثورة 25 يناير تجعلنا أكثر حرصا لعدم تكرار الأخطاء

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بعد مرور 13 عاما على ثورة 25 يناير 2011، لن يقبل أن يتم تغير هذا المسمى من قبل أي طرف من الأطراف، موضحًا أن الدستور المصري يقول إن 25 يناير و30 يونيو ثورة ولابد من التعامل بهذا الإطار.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "حديث القاهرة"، أنه من باب التوصيف السياسي المرهون بمحددات الثورة وأنها تعمل على تحول بالمجتمع وفي شكله ونظامه السياسي ومساره الاجتماعي، ولذلك لابد أن يكون هناك تناول للثورة لهذا الأمر.

وأشار إلى أنه يستعيد الوقائع والأحداث لهذه الثورة، من خلال الشهادة التي أدلى بها في محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موضحا أنه يقرأ شهادته في محاكمة مبارك كي يعيد فحص ودراسة وفهم ووعي للاحداث.

وأوضح "عيسى"، أن استعادة هذه الأحداث "25 يناير" تجعلنا أكثر حرص تجاه عدم تكرار الاخطاء التي حدثت في الماضي.