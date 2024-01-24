نشرة منتصف الليل| توجيه عاجل لوزير الصحة.. و"النواب" يعدل قانون القضاء العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الثلاثاء على النحو التالي:

"إهمال وتسيب".. ساويرس يُعلق على حادث المريوطية

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث التصادم الذي وقع عصر اليوم أعلى الدائري بمنطقة المريوطية.

وزير الصحة يزور مستشفيات البحيرة.. وتوجيهات عاجلة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مشروع استكمال إنشاء مستشفى بدر المركزي -مركز بدر-، لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء.

الأعلى للإعلام يقرر تشكيل لجنة لوضع معايير تنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تشكيل لجنتين مختصتين بوضع المعايير والضوابط لتنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي"، و"شئون الإعلانات الطبية" في وسائل الإعلام.

"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكري بشأن استئناف أحكام المحكمة العسكرية للجنايات

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

بحضور شخصيات عامة.. تفاصيل الاحتفال برأس السنة الصينية (صور)

أقامت سفارة الصين بالقاهرة، الحفل السنوي بمناسبة رأس السنة الصينية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والشخصيات العامة.