"ملك" تطلب خلع زوجها: "شفته نايم مع صاحبه في سرير واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت " ملك. ح"، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "لقيته نايم مع صاحبه المقرب في سرير واحد".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوي قائلة: تعرفت على "عمرو . ح"، 32 سنة، صاحب معرض سيارات، أثناء شرائي سيارة بدلاً من سيارتي القديمة، وبعد فترة تولدت بيننا مشاعر دامت شهرين، تقدم بعدها لخطبتي، ولم يمر إلا القليل وانتقلنا إلى عش الزوجية معًا.

تضيف الزوجة: "لاحظت بعد الزواج ارتباط زوجى بـ"م" صديقه، بطريقة غريبة، حيث يتوجد داخل منزلنا لفترات طويلة، فتحدثت معه عن مقابلته بالخارج وليس بمنزلنا، "عايزة آخد راحتي في بيتي"، حتى وعدني بعدم زيارته لنا مرة أخرى.

تشكو الزوجة: لم يقم زوجي بتنفيذ وعده، فقررت ترك المنزل والإقامة لأسبوع كامل بمنزل أهلي، حتى يغير هذه العادة السيئة، وبالصدفة عُدت إلى الشقة لجلب بعض المستلزمات الخاصة وكانت الصدمة "جوزي في السرير مع زميله".

تواصل "ملك" حديثها: هربت مسرعة إلى الشارع، وبعد استعادة كامل تركيزي "رجعت إلى منزل أسرتي" وطالبته بالطلاق لكنه أنكر ما رأيته، وقتها شعرت باستحالة المعيشة معه.

تختتم الزوجة: لعدها لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2590 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.