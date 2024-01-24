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تحرر 1518 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 52377 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 864 مخالفة السير بدون تراخيص، و62 دراجة نارية مخالفة، و9963 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، و1518 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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