بـ 5.5 مليون جنيه.. ضبط 6 متهمين بحوزتهم 716 طربة حشيش وأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن الإسماعيلية والشرقية وسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين، بحوزتهم (716 طربة لمخدر الحشيش– 1100 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2طبنجة –بندقية خرطوش– كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض – سيارتين - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5.5 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.