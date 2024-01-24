سقوط عناصر إجرامية في الدقهلية بحوزتهم 28 طربة حشيش و10 كجم بانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من إحدى المناطق الزراعية دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– دراجة نارية بدون لوحات - مبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 400 ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.